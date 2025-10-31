Раскрыта реакция следователей на массовое ДТП с жертвами в российском городе

СК возбудил дело после массового ДТП в Туле, в котором пострадали 19 человек

В Туле по факту массового ДТП, в котором пострадали 19 человек, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Сейчас на место выехали следователи. Они установят обстоятельства ДТП.

Как передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, губернатор региона Дмитрий Митяев заявил, что через шесть минут после инцидента на место происшествия прибыли 12 бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 19 человек пострадали в результате столкновения трамвая, двух пассажирских «ГАЗелей» и одного легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле. Все они госпитализированы. Еще четверых потерпевших не спасли. На месте работают экстренные службы.