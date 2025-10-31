Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 31 октября 2025Мир

Раскрыта секретная встреча союзников Украины

El Mundo: «Коалиция желающих» проведет секретную встречу в Мадриде 4 ноября
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство иностранных дел Испании проведет во вторник, 4 ноября, «секретную» и закрытую встречу «коалиции желающих» по поддержке Украины. Об этом сообщает газета El Mundo.

«Встреча организована в обстановке строжайшей секретности. Участников предупреждают о запрете использования мобильных телефонов (они будут храниться в специально отведенном месте) и о том, что им не следует публиковать информацию о ходе переговоров», — пишет издание.

Отмечается, что в ходе саммита делегаты планируют обсудить способы удовлетворения неотложных финансовых потребностей Украины, в том числе запросов Киева в сфере обороны, а также «инициативы по усилению давления на Россию».

23 октября журнал Politico сообщил, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Отмечалось, что позиция страны «поставила в тупик» планы, над которыми западные чиновники «работали месяцами».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Американский журналист раскрыл первый вопрос Трампа после покушения

    Российский гимнаст оценил объективность судейства на чемпионате мира-2025

    США приблизились к абсолютному рекорду шатдауна

    Шойгу высказался о попытках победить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости