Раскрыта секретная встреча союзников Украины

El Mundo: «Коалиция желающих» проведет секретную встречу в Мадриде 4 ноября

Министерство иностранных дел Испании проведет во вторник, 4 ноября, «секретную» и закрытую встречу «коалиции желающих» по поддержке Украины. Об этом сообщает газета El Mundo.

«Встреча организована в обстановке строжайшей секретности. Участников предупреждают о запрете использования мобильных телефонов (они будут храниться в специально отведенном месте) и о том, что им не следует публиковать информацию о ходе переговоров», — пишет издание.

Отмечается, что в ходе саммита делегаты планируют обсудить способы удовлетворения неотложных финансовых потребностей Украины, в том числе запросов Киева в сфере обороны, а также «инициативы по усилению давления на Россию».

23 октября журнал Politico сообщил, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Отмечалось, что позиция страны «поставила в тупик» планы, над которыми западные чиновники «работали месяцами».