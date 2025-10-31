Силовые структуры
Раскрыто мошенничество с поставками БПЛА для Минобороны России

В Бурятии арестован глава «Аэрокома» Яньков за мошенничество при поставке БПЛА
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В бурятском Улан-Удэ Советский районный суд арестовал главу компании ООО «Аэроком» Виктора Янькова за мошенничество при поставке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере. Он заключен под стражу до 12 декабря.

По данным следствия, Яньков похитил бюджетные деньги, выделенные для поставки комплексов БПЛА Министерству обороны России в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что еще одним фигурантом нового уголовного дела о миллиардных хищениях у Минобороны (МО) России стал бывший глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков.

