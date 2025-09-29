Силовые структуры
08:26, 29 сентября 2025

В новом деле о миллиардных хищениях у Минобороны России появился новый фигурант

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Еще одним фигурантом нового уголовного дела о миллиардных хищениях у Минобороны (МО) России стал бывший глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника, Белков также дал показания по этому делу против экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Последнего уже допросили в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют причастность Иванова к новому уголовному делу. В рамках его расследования арестованы бывшая первый замминистра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлия Мерваезова, экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, бывший руководитель Главного управления обустройства войск Евгений Горбачев и двое субподрядчиков.

По предварительным данным, хищения произошли при строительстве по госконтрактам объектов для нужд Российской армии в ДНР. Ущерб от действий фигурантов может достичь пяти миллиардов рублей.

В конце сентября Андрей Белков заключил контракт с Минобороны об участии в боевых действиях в зоне специальной военной операции, однако следствие и суд отказались отпускать его.

