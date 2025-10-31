Раскрыты детали о действовавшем в России международном наркосиндикате

ГП РФ направила в суд дело Грейдяна из наркосиндиката Плахотнюка

Генеральная прокуратура (ГП) РФ направила в суд дело Петра Грейдяна из наркосиндиката Плахотнюка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГП России.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере») и 327 («Приобретение и использование поддельного официального документа») УК РФ.

По данным следствия, 38-летний Грейдян в составе международного преступного сообщества в период с 2012 по 2017 годы под руководством Владимира Плахотнюка и Олега Прутяну поставлял из Испании в Россию крупные партии гашиша и реализовывал на территории страны.

В 2025 году Грейдян незаконно перевез через границу в Россию в автомобильном тайнике более 13 килограммов наркотических веществ. Также он приобрел поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания, которое в дальнейшем использовал для получения статуса предпринимателя. Сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность и изъяли более 850 килограммов наркотиков.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Еще 24 участникам преступного сообщества уже вынесли обвинительные приговоры.

