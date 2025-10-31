Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:12, 31 октября 2025Силовые структуры

Раскрыты детали о действовавшем в России международном наркосиндикате

ГП РФ направила в суд дело Грейдяна из наркосиндиката Плахотнюка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура (ГП) РФ направила в суд дело Петра Грейдяна из наркосиндиката Плахотнюка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГП России.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере») и 327 («Приобретение и использование поддельного официального документа») УК РФ.

По данным следствия, 38-летний Грейдян в составе международного преступного сообщества в период с 2012 по 2017 годы под руководством Владимира Плахотнюка и Олега Прутяну поставлял из Испании в Россию крупные партии гашиша и реализовывал на территории страны.

В 2025 году Грейдян незаконно перевез через границу в Россию в автомобильном тайнике более 13 килограммов наркотических веществ. Также он приобрел поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания, которое в дальнейшем использовал для получения статуса предпринимателя. Сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность и изъяли более 850 килограммов наркотиков.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Еще 24 участникам преступного сообщества уже вынесли обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что Аглае Тарасовой приготовились вынести приговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Ребенка с уникальным свищем впервые увидели врачи в Подмосковье

    У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

    США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

    В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

    В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов

    Предсказаны дальнейшие действия ВСУ в Красноармейске

    Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

    В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости