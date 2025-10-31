Наука и техника
09:03, 31 октября 2025

Названа стоимость ремонта iPhone 17

Apple раскрыла стоимость запчастей для ремонта iPhone 17 — от 8 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Компания Apple разрешила ремонтировать новые iPhone 17 и назвала стоимость деталей для смартфонов. На это обратило внимание профильное издание 9to5Mac.

В конце октября IT-гигант начал продавать запчасти для новых смартфонов и опубликовал инструкции к ним. Стоимость домашнего ремонта iPhone 17 начинается с 99 долларов (8 тысяч рублей) — столько стоит аккумулятор. Замена заднего стекла обойдется в 159 долларов (13 тысяч рублей), дисплея — 329 долларов (26 тысяч рублей).

Обслуживание флагманских iPhone 17 Pro и 17 Pro Max и ультратонкого iPhone Air стоит примерно столько же. Однако замена аккумулятора у топовых аппаратов стоит 119 долларов (9,5 тысяч рублей), так как модели имеют батареи увеличенной емкости. Цены указаны без стоимости ремонта — ожидается, что пользователь будет обслуживать свой девайс сам.

Судя по официальным данным, самая дорогая запчасть новых смартфонов — дисплей. Почти во всех случаях он стоит 329 долларов (26 тысяч рублей). Однако у iPhone 17 Pro Max, который оснащен 6,9-дюймовым экраном, деталь стоит дороже — 379 долларов (30,3 тысячи рублей).

Ранее выяснилось, что на российском рынке подешевел новый iPhone 17. Если на старте продаж он стоил 103 тысячи рублей, то к концу октября девайс подешевел до 87 тысяч рублей.

    Все новости