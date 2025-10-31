Интернет и СМИ
19:52, 31 октября 2025Интернет и СМИ

Россия начала усиливать военное присутствие на Крайнем Севере

The National Interest: РФ усиливается на Кольском полуострове из-за НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Россия начала усиливать военное присутствие на Кольском полуострове в Мурманской области. Это происходит в ответ на расширение НАТО в Северной Европе, пояснил обозреватель Брэндон Вайхерт для The National Interest.

Вайхерт счел, что Россия явно хочет расшириться на Крайнем Севере. «Это следствие очередного расширения НАТО, на сей раз в Северной Европе, и Москва хочет дать понять, что это крайне нежелательно», — объяснил он причины происходящего.

В то же время обозреватель The National Interest заявил, что на Западе переживают из-за российских военных на Кольском полуострове. Некоторые же источники «порют очередную горячку» из-за того, что Москва якобы хочет создать напряженность в Северной Европе.

При этом Вайхерт напомнил, что Кольский полуостров играет если не первостепенную, то важнейшую роль для ядерной триады России. Именно благодаря этому региону и подводным лодкам, находящимся там, сегодня происходит сдерживание морского базирования. «Россия вкладывает значительные средства в господство в Арктике, и Кольский полуостров представляет собой геостратегические ворота в регион», — добавил он.

Ранее российские военные провели новую тренировку, где был выполнен пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера «Брянск». Также были задействованы комплексы «Ярс» и самолеты дальней авиации Ту-95МС, как отчитались в Кремле. В тренировке принял участие президент Владимир Путин.

