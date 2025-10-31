Экономика
13:54, 31 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о подорожании шампанского

АТОЛ: Шампанское за год подорожало на 11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

В октябре 2025 года средняя стоимость шампанского в России составила 1039 рублей за бутылку. Об этом сообщила Baza со ссылкой на аналитиков компании АТОЛ.

Таким образом, за год этот игристый напиток подорожал на 11 процентов. Кроме того, эксперты полагают, что к новогодним праздникам цена шампанского подскочит еще на 10 процентов. Для сравнения, в 2024 году с октября по декабрь его стоимость выросла на 7 процентов.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь в России продажи игристых вин снизились на 6,2 процента, до 14,77 миллиона декалитров. В целом продажи алкоголя (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) сократились на 12 процентов.

Кроме того, в сентябре ускорилось падение спроса на игристые вина. В первый месяц осени он просел на 4,3 процента.

За семь месяцев 2025 года в России реализовали более 11,74 миллиона декалитров игристого вина, или на четыре процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

