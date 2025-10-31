Экономика
00:24, 31 октября 2025Экономика

Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме

Специалист по ЖКХ Бондарь: На сломанный лифт нужно жаловаться в УК или ТСЖ
Полина Кислицына (Редактор)

Жильцы многоквартирных домов могут добиться ремонта неисправного лифта, если пожалуются на проблему в управляющую компанию либо ТСЖ. Советы россиянам по этому вопросу дал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, к одной из задач по содержанию общедомового имущества, которая лежит на управляющей организации, относятся ключевые работы по обслуживанию лифтов. К ним относятся организация диспетчерского контроля, проведение осмотров, технического обслуживания и ремонта, аварийное обслуживание, а также техосвидетельствование. «Сообщите диспетчерам о поломке, уточните номер заявки. По нормативам неисправности должны устранить в течение суток. Однако это правило не применяется, если лифту требуется капитальный ремонт», — поделился информацией Бондарь.

В случае, если в УК не реагируют на обращения, стоит направить туда письменное заявление. Помимо него, эксперт посоветовал составить акт осмотра лифта с участием председателя многоквартирного дома или комиссии из трех собственников и приложить к документам фото- и видеодоказательства того, что лифт сломан. Если управляющая компания продолжает игнорировать проблему, Бондарь порекомендовал обратиться в Госжилинспекцию, контролирующую деятельность управляющих организаций и способную применить к ним меры воздействия. Другой названный специалистом способ — пожаловаться в Ростехнадзор. Тем гражданам, предыдущие обращения которых не решили проблему, специалист предложил попросить помощи у прокуратуры, чтобы та приняла меры в отношении коммунальщиков.

Ранее стало известно, что практически половина москвичей боится ездить в лифте.

