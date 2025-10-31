Россиянам рассказали о двухдневной рабочей неделе в декабре

Депутат Нилов: Двухдневная рабочая неделя ждет россиян в декабре

Россиян в декабре ждет двухдневная рабочая неделя. Как рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в 2025 году правительство путем переноса выходных сделало 31 декабря нерабочим днем, пишет ТАСС.

Соответственно, последняя неделя уходящего года будет состоять всего из двух рабочих дней: понедельник и вторник, 29 и 30 декабря.

Среда, 31 декабря - предновогодний выходной день, и новый 2026 год настанет 1 января, в четверг, после короткой, всего двухдневной рабочей декабрьской недели Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

Ранее «Лента.ру» писала о том, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что новогодние выходные станут самыми продолжительными за много лет — они продлятся 12 дней.