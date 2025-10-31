Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Российский подполковник принял извинения участника покушения

«Ъ»: Ставший инвалидом офицер принял извинения участника покушения Серебрякова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Российский офицер, ставший инвалидом в результате теракта на Синявинской улице в Москве, принял извинения участника покушения Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщил «Коммерсант» («Ъ»).

Отмечается, что Серебряков принес извинения шести из восьми потерпевших, присутствовавших на судебном заседании 29 октября. Офицер принял извинения. Аналогично ответила и его супруга, пристыдив подсудимого и отметив, «как много горя тот принес собственной семье».

Ранее выяснилось, что Евгений Серебряков был завербован для преступных целей в игре Mobile Legends. Организаторы преступной группы подыскивали тех, кто «негативно относится к политике и гражданам РФ и готов за денежное вознаграждение подготовить и совершить акты терроризма».

