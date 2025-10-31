Наука и техника
13:11, 31 октября 2025Наука и техника

«Ростех» разработал портативный обнаружитель дронов

«Ростех» разработал комплекс 1Л65Э для обнаружения РЛС и дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал малогабаритную носимую станцию 1Л65Э, предназначенную для обнаружения радиолокационных станций (РЛС) и дронов. Изделие уже производят, сообщили в госкорпорации.

Комплекс может фиксировать источники радиоизлучения на расстоянии в несколько десятков километров. Обнаружение и анализ объектов ведут в широком диапазоне частот в секторе 360 градусов. 1Л65Э разработали для оснащения мобильных групп охраны объектов.

«Ключевые преимущества комплекса — портативность, автономность и повышенная надежность. Он весит всего шесть килограммов, работает непрерывно в течение суток и сохраняет работоспособность даже в суровых условиях эксплуатации. Время развертывания системы в полевых условиях — минимальное, в пределах одной минуты», — рассказали в «Ростехе».

Отмечается, что программное обеспечение комплекса полностью отечественное. Изделие можно интегрировать с другими системами для создания единой сети.

Ранее в октябре стало известно, что тысячи российских обнаружителей дронов «Марс» отправили в зону СВО.

