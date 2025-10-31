Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:31, 31 октября 2025Интернет и СМИ

Руководство США арендовало жилье на военных базах после убийства Кирка

Руководство США для безопасности переезжает на военные базы после убийства Кирка
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Высшие должностные лица администрации президента США Дональда Трампа в целях безопасности начали переезжать на военные базы после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом пишет зарубежное издание The Atlantic.

В статье говорится о том, что большинство должностных лиц живут в частных домах, и некоторые высокопоставленные чиновники, в том числе из сферы национальной безопасности, арендовали жилье на военных базах из соображений безопасности или удобства.

Так, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм после публикации в средствах массовой информации ее адреса переехала из квартиры в Вашингтоне в дом, предназначенный для командующего Береговой охраной.

Помимо нее место жительства сменили шеф Пентагона Пит Хегсет и глава Госдепа Марко Рубио. Издание утверждает, что они поселились на базе Вооруженных сил США.

Ранее «Лента.ру» писала о том, что гости, приглашенные на панихиду по консервативному американскому активисту Чарльзу Кирку, признались в любви к России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    «Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле. Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?

    В Китае назвали причину украинского кризиса

    Сын Медведева обратился с призывом к своей партии

    Украинцев призвали покинуть города на зиму

    Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме

    Найден ворующий деньги со смартфонов вирус

    Назван фаворит матча РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом»

    Названа дата и место прощания с актером Анатолием Меньщиковым

    Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за падение на тротуаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости