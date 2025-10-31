Руководство США арендовало жилье на военных базах после убийства Кирка

Руководство США для безопасности переезжает на военные базы после убийства Кирка

Высшие должностные лица администрации президента США Дональда Трампа в целях безопасности начали переезжать на военные базы после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом пишет зарубежное издание The Atlantic.



В статье говорится о том, что большинство должностных лиц живут в частных домах, и некоторые высокопоставленные чиновники, в том числе из сферы национальной безопасности, арендовали жилье на военных базах из соображений безопасности или удобства.

Так, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм после публикации в средствах массовой информации ее адреса переехала из квартиры в Вашингтоне в дом, предназначенный для командующего Береговой охраной.

Помимо нее место жительства сменили шеф Пентагона Пит Хегсет и глава Госдепа Марко Рубио. Издание утверждает, что они поселились на базе Вооруженных сил США.

Ранее «Лента.ру» писала о том, что гости, приглашенные на панихиду по консервативному американскому активисту Чарльзу Кирку, признались в любви к России.