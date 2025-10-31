Сальдо: ВСУ занимаются грабежом гуманитарных поставок на своих блокпостах

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются грабежом гуманитарных поставок на блокпостах на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом рассказал ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

«Иначе как ОПГ подразделения ВСУ на правобережье Днепра не назовешь», — возмутился политик. Бойцы заняты не тем, чтобы защищать мирных жителей, а открытым грабежом гуманитарных грузов, добавил он.

По словам Сальдо, командование либо закрывает на такие случаи глаза, либо вовсе состоит в доле. Он также уточнил, что бойцы ВСУ присваивают не только продукты и лекарства, но и одежду.

Ранее Сальдо рассказал, что порты в Херсонской области вернутся к работе после завершения специальной военной операции. По словам главы региона, порты на Херсонщине будут востребованы и уже «ждут гудков больших кораблей».

Также на днях губернатор заявил, что Вооруженные силы РФ контролируют большую часть дельты Днепра в Херсонской области.

