Бывший СССР
09:49, 23 октября 2025Бывший СССР

Сальдо рассказал о контроле российских войск над Днепром

Сальдо: ВС РФ контролируют большую часть дельты Днепра в Херсонской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) РФ контролируют большую часть дельты Днепра в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Большая часть площади дельты Днепра — теперь под нашим контролем», — подчеркнул он.

Ранее глава Херсонской области заявил, что со временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены уйти из правобережной части региона, которая в настоящий момент находится под их контролем. Он также подчеркнул, что регион остается тяжелым направлением для украинских войск.

Сальдо также отметил, что бойцы ВСУ будут использовать жилую застройку в качестве укреплений, когда начнутся бои в Херсоне. По его словам, они не проводят в городе масштабных фортификационных работ.

