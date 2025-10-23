Сальдо рассказал о контроле российских войск над Днепром

Сальдо: ВС РФ контролируют большую часть дельты Днепра в Херсонской области

Вооруженные силы (ВС) РФ контролируют большую часть дельты Днепра в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Большая часть площади дельты Днепра — теперь под нашим контролем», — подчеркнул он.

Ранее глава Херсонской области заявил, что со временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены уйти из правобережной части региона, которая в настоящий момент находится под их контролем. Он также подчеркнул, что регион остается тяжелым направлением для украинских войск.

Сальдо также отметил, что бойцы ВСУ будут использовать жилую застройку в качестве укреплений, когда начнутся бои в Херсоне. По его словам, они не проводят в городе масштабных фортификационных работ.