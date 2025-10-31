Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:52, 31 октября 2025Культура

Шнуров заявил о готовности перестать петь при одном условии

Сергей Шнуров заявил, что перестанет петь в случае запрета мата в творчестве
Ольга Коровина

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что откажется от выступлений в случае запрета мата в песнях. Его слова приводит ТАСС.

«Я перестану петь. Какой в этом смысл?» — сообщил Шнуров.

Музыкант отметил непредсказуемость результатов введения подобного запрета. Он предположил, что это приведет к повышенному интересу к его творчеству, росту продаж и большему количеству корпоративов.

Шнуров подчеркнул, что не видит необходимости запрещать обсценную лексику, поскольку она не наносит слушателям прямого ущерба. «Запрет наносить ущерб экологии — это понятно. Но зачем запрещать носить красные штаны из-за того, что кто-то носит зеленые?» — добавил он.

Ранее Шнуров положительно отреагировал на запрет распространения его песен среди несовершеннолетних. Рокер поддержал решение суда и заявил, что некоторые композиции группы не предназначены для подростков до 18 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    В Минобороны ответили на реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ

    Шойгу отреагировал на заявления Трампа о ядерных испытаниях

    Рекордный завоз в Россию подержанных машин объяснили

    Шойгу призвал поверить сомневающихся в существовании «Буревестника» и «Посейдона»

    Стали известны подробности о найденной без головы женщине в российском регионе

    Найдена голова голой женщины в российском лесу

    Лукашенко предрек плату за воздух

    В России банк заблокировал счет участника СВО

    Российские дети сбежали из реабилитационного центра и исчезли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости