Шнуров заявил о готовности перестать петь при одном условии

Сергей Шнуров заявил, что перестанет петь в случае запрета мата в творчестве

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что откажется от выступлений в случае запрета мата в песнях. Его слова приводит ТАСС.

«Я перестану петь. Какой в этом смысл?» — сообщил Шнуров.

Музыкант отметил непредсказуемость результатов введения подобного запрета. Он предположил, что это приведет к повышенному интересу к его творчеству, росту продаж и большему количеству корпоративов.

Шнуров подчеркнул, что не видит необходимости запрещать обсценную лексику, поскольку она не наносит слушателям прямого ущерба. «Запрет наносить ущерб экологии — это понятно. Но зачем запрещать носить красные штаны из-за того, что кто-то носит зеленые?» — добавил он.

Ранее Шнуров положительно отреагировал на запрет распространения его песен среди несовершеннолетних. Рокер поддержал решение суда и заявил, что некоторые композиции группы не предназначены для подростков до 18 лет.