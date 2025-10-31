Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

Любые попытки Запада одержать верх над Россией обречены на провал. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ», передает ТАСС.
Шойгу указал, что история свидетельствует о несостоятельности победить Россию военным путем.
Вместе с тем Запад продвигает «культ потребления, абсолютный индивидуализм, цинизм и жестокость», отметил секретарь Совбеза.
Ранее Шойгу заявил о попытках западных спецслужб устраивать диверсии на российской территории. Такие акции вовсе не ограничиваются только ударами беспилотников, подчеркнул он. Шойгу также упомянул о кибератаках и попытках нарушить работу промышленных объектов для совершения технологических диверсий.