Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 31 октября 2025Россия

Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

Шойгу: Попытки Запада одержать верх над Россией обречены на провал
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Любые попытки Запада одержать верх над Россией обречены на провал. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ», передает ТАСС.

Шойгу указал, что история свидетельствует о несостоятельности победить Россию военным путем.

Вместе с тем Запад продвигает «культ потребления, абсолютный индивидуализм, цинизм и жестокость», отметил секретарь Совбеза.

Ранее Шойгу заявил о попытках западных спецслужб устраивать диверсии на российской территории. Такие акции вовсе не ограничиваются только ударами беспилотников, подчеркнул он. Шойгу также упомянул о кибератаках и попытках нарушить работу промышленных объектов для совершения технологических диверсий.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    Женщина решилась на подтяжку живота и оказалась под угрозой потери конечностей

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Американский журналист раскрыл первый вопрос Трампа после покушения

    Российский гимнаст оценил объективность судейства на чемпионате мира-2025

    США приблизились к абсолютному рекорду шатдауна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости