Шойгу словами о готовности российских полигонов высказался о ядерных испытаниях

Шойгу: Российские полигоны всегда содержатся в готовности для использования

Российские полигоны всегда содержатся в готовности для использования в любое время. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Наши полигоны всегда содержались в готовности к тому, чтобы они были в рабочем состоянии и можно было в любое время прибегнуть, если будет такая необходимость, к их использованию», — обозначил Шойгу, отвечая на вопрос о ядерных испытаниях на пресс-конференции в рамках международного фестиваля «Народы России и СНГ».

По его словам, ядерные испытания не прекращались ни в одной стране с точки зрения применения расчетов. «Проводились не физические испытания, а делались математические модели (...) Такие испытания ведутся, потому что все это требует постоянного внимания, постоянного совершенствования», — сказал секретарь Совбеза.

Ранее Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал. По его словам, история свидетельствует о несостоятельности попыток победить Россию военным путем.

26 октября президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Позднее глава государства сообщил о проведении испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».