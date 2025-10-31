«АвтоВАЗ» решил подождать с запуском нового бренда автомобилей

Глава «АвтоВАЗа» Соколов рассказал об идущей сертификации моделей бренда SKM

Коммерческие автомобили нового российского бренда SKM, который собирается вывести на рынок «АвтоВАЗ», в настоящее время находятся в стадии сертификации. Об этом в кулуарах форума «Российский промышленник 2025» рассказал президент компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

По его словам, производитель не хочет торопиться с запуском продаж этих моделей, потому что намерен дождаться выгодного для этого момента. Топ-менеджер не исключил, что такой момент наступит уже до конца года, но пока рыночные условия не слишком подходят для запуска новых проектов.

«Выпускать этот продукт будем, естественно, по мере готовности сертификации, чтобы все органы контролирующие, надзорные и, главное, мы как ответственные производители были уверены в его соответствии всем требованиям», — заверил Соколов. В целом, подчеркнул он, в случае с SKM компания «уверенно движется вперед».

О скором выводе на рынок нового бренда «АвтоВАЗ» сообщил в марте этого года. Под ним хотят выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны. В июне в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент компании Дмитрий Костромин обещал, что продажи начнутся осенью текущего года.

Ранее автоэксперты отмечали, что на представленных в марте фотографиях модели SKM отличаются от китайских автомобилей SRM Jinhaishi только одной буквой на шильдике. Тогда руководитель пресс-центра производителя Сергей Ильинский не смог уточнить, сколько российских деталей будет использовано при выпуске автомобилей, и предложил дождаться начала производства.

В январе 2024 года стало известно, что «АвтоВАЗ» не смог найти общий язык с китайским производителем FAW и вынужден был прекратить выпуск автомобиля X-Cross 5, который представляет собой перелицованный FAW Bestune T77. При этом X-Cross 5 был представлен на ПМЭФ-2023. Позднее Соколов обещал начать продажи на рубеже 2023-2024 годов.

