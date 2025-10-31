Россия
Путин изменил состав Совбеза

Президент России Путин включил в состав Совбеза Руденю и исключил Краснова
Марк Леонов
Президент России Владимир Путин изменил состав Совета безопасности. Это следует из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что в состав Совбеза был включен Игорь Руденя, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе. Кроме того, из Совбеза был исключен бывший генпрокурор Игорь Краснов, который занял пост главы Верховного суда.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Путин назначил главу нового управления своей администрации — Вадим Титов получил должность начальника управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

