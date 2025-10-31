Сотни россиян застряли в Танзании после президентских выборов

АТОР: 500 туристов из России не могут покинуть Танзанию из-за массовых протестов

Сотни российских туристов не могут покинуть Танзанию из-за массовых протестов местных жителей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На данный момент в восточноафриканской стране застряли около 500 россиян. Беспорядки начались после президентских выборов 29 октября 2025 года. На территории государства отключили интернет и перекрыли дороги. Полиция применяет в отношении протестующих слезоточивый газ и огнестрельное оружие, есть жертвы.

Уточняется, что путешественники отдыхают в основном на острове Занзибар, где нет массовых выступлений, однако некоторые россияне находятся и на материке. «Несколько клиентов вылетают сегодня. Но жалоб от гостей не поступало», — поделился представитель туроператора «Русский Экспресс».

Находящимся на отдыхе в африканской стране рекомендуется избегать скопления людей, следить за информацией от авиаперевозчиков, а также иметь наличные средства, так как из-за отсутствия связи онлайн-оплата с карт может не работать.

Ранее россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за протестов. Жители выступили против правления президента страны Андри Радзуэлины.