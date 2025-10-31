Мир
Спецпредставитель Путина обратился с посланием к поджигателям войны

Дмитриев: Испытания «Буревестника» и «Посейдона» — послание поджигателям войны
Испытания Россией крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» являются посланием поджигателям войны. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Послание разжигателям войны: Российский мир через силу. (...) "Буревестник" и "Посейдон": неограниченная дальность, перехват невозможен», — написал он, сопроводив пост кадрами испытаний.

По словам Дмитриева, после недавних испытаний разжигатели войны из Европейского союза и Великобритании «несколько притихли». Он подчеркнул, что несмотря на готовность России отстаивать мир через силу, Москва предпочитает выстраивать диалог на основе уважения и взаимопонимания.

26 октября президент РФ Владимир Путин рассказал об успешном завершении испытаний ракеты «Буревестник». Он подчеркнул, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». Два дня спустя Путин сообщил о проведении испытаний беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Президент рассказал, что при испытаниях аппарата впервые удалось не только запустить его стартовым двигателем с подводной лодки-носителя, но и задействовать атомную энергетическую установку.

