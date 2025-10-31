Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:05, 31 октября 2025Экономика

США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

Глава Минфина США Бессент обсудил с премьером Сингапура отказ от нефти из России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Глава Министерства финансов (Минфина) США Скотт Бессент обсудил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом отказ от российской нефти. Слова руководителя американского ведомства приводит «Интерфакс».

В ходе встречи также обсуждался вопрос прекращения Сингапуром импорта иранского сырья, уточнил Бессент. Отказ как можно большего числа стран от российских энергоресурсов, по его мнению, ускорит процесс урегулирования военного конфликта на Украине. При таком раскладе, полагает глава Минфина США, у России будет меньше возможностей для затягивания боевых действий в соседней стране.

Материалы по теме:
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
23 октября 2025
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
23 октября 2025

Ранее власти Соединенных Штатов надавили на крупнейших покупателей российской нефти. После введения очередных санкций против энергогигантов из РФ ведущие импортеры из Индии и Китая начали пересматривать действующие контракты на импорт сырья из России, а танкеры с сырьем стали останавливаться на полпути.

После введения 50-процентных пошлин на индийские товары и новых санкций в отношении российских поставщиков нефти крупнейший в азиатской стране государственный нефтепереработчик Indian Oil начал поиски выпадающих баррелей в Северной и Южной Америке. В качестве вариантов для замещения сырья из РФ рассматривались экспортеры из США, Канады, Бразилии и ряда других стран региона. Давление Соединенных Штатов на Индию и Китай достигло желаемого результата, отмечала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Обе страны после призыва Трампа, пояснила она, стали снижать объемы закупок российского сырья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Ребенка с уникальным свищем впервые увидели врачи в Подмосковье

    У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

    США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

    В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

    В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов

    Предсказаны дальнейшие действия ВСУ в Красноармейске

    Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

    В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости