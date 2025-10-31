Мир
09:24, 31 октября 2025Мир

Стала известна причина переноса саммита Путина и Трампа в Венгрии

FT: Саммит Путина и Трампа был отложен из-за твердой позиции России по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии был отложен на неопределенный срок из-за твердой позиции Москвы по украинскому конфликту. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США отложили проведение запланированного саммита в Будапеште Трампа и Путина после твердой позиции России по требованиям в отношении урегулирования конфликта на Украине. Решение было принято после напряженного телефонного разговора между высшими дипломатами двух стран (главой МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем Марко Рубио — прим. «Ленты.ру»)», — отмечается в материале.

Как утверждает издание, МИД России якобы направил в Вашингтон меморандум, в котором ведомство подчеркнуло необходимость устранения первопричин украинского кризиса.

21 октября агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Россия якобы изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения по Украине в документе в формате non-paper (неофициальный дипломатический меморандум), направленном США.

По словам одного из собеседников агентства, в нем Москва повторила свои требования: установление контроля над всем Донбассом, гарантии невступления Киева в НАТО и сокращение численности Вооруженных сил Украины.

Однако замглавы МИД России Сергей Рябков не подтвердил данные агентства об обмене стран закрытыми дипломатическими нотами.

