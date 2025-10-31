Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

ВС России успешно наступают в Купянске, южная окраина под контролем армии РФ

Российские военные успешно наступают в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Южная окраина Купянска под контролем Российской армии», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Уточняется, что основные боевые действия в Купянске в настоящее время ведутся у поселка Купянск-Узловой. В случае успеха армия РФ сможет окружить все подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) восточнее Купянска, уже находящегося в оперативном окружении.

Ранее стало известно, что более десяти украинских военных сдались в плен у Купянска. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.