Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:34, 31 октября 2025Бывший СССР

Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

ВС России успешно наступают в Купянске, южная окраина под контролем армии РФ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные успешно наступают в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Южная окраина Купянска под контролем Российской армии», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Уточняется, что основные боевые действия в Купянске в настоящее время ведутся у поселка Купянск-Узловой. В случае успеха армия РФ сможет окружить все подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) восточнее Купянска, уже находящегося в оперативном окружении.

Ранее стало известно, что более десяти украинских военных сдались в плен у Купянска. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Ребенка с уникальным свищем впервые увидели врачи в Подмосковье

    У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

    США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

    В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

    В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов

    Предсказаны дальнейшие действия ВСУ в Красноармейске

    Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

    В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости