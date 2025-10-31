Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

Российские военные успешно наступают в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».
«Южная окраина Купянска под контролем Российской армии», — рассказал собеседник Telegram-канала.
Уточняется, что основные боевые действия в Купянске в настоящее время ведутся у поселка Купянск-Узловой. В случае успеха армия РФ сможет окружить все подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) восточнее Купянска, уже находящегося в оперативном окружении.
Ранее стало известно, что более десяти украинских военных сдались в плен у Купянска. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.