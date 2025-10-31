Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:08, 31 октября 2025Наука и техника

Стали известны сроки возобновления испытаний ядерного оружия США

«Известия»: США могут возобновить испытания ядерного оружия через месяцы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: David Swanson / Reuters

США могут быть готовы к возобновлению испытаний ядерного оружия (ЯО) через несколько месяцев. Соответствующие сроки стали известны газете «Известия» от экспертов.

По словам специалистов, для возобновления испытания ЯО американской стороне необходимо расконсервировать и подготовить соответствующие полигоны, что не может остаться незамеченным для разведки, в том числе российской. «Это нельзя сделать моментально, так как речь идет о восстановлении инфраструктуры, подготовке оборудования и персонала. Сложно давать точные оценки, но речь идет о месяцах, а может быть и больше», — считает аналитик Дмитрий Корнев.

Такой же оценки придерживается эксперт в области радиационной, химической и биологической защиты Олег Желтоножко.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на бывших сотрудников полигона в Неваде сообщила, что объект не годится для возобновления физических ядерных испытаний, поскольку произошла потеря компетенций, а оборудование пришло в негодность.

Также в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    В США обозначили сроки взрыва ядерной бомбы

    Задержание россиянина-диверсанта в поезде попало на видео

    Власти не нашли связи между ростом утильсбора и ценами на автомобили

    Женщина решилась на подтяжку живота и оказалась под угрозой потери конечностей

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости