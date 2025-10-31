Стали известны сроки возобновления испытаний ядерного оружия США

«Известия»: США могут возобновить испытания ядерного оружия через месяцы

США могут быть готовы к возобновлению испытаний ядерного оружия (ЯО) через несколько месяцев. Соответствующие сроки стали известны газете «Известия» от экспертов.

По словам специалистов, для возобновления испытания ЯО американской стороне необходимо расконсервировать и подготовить соответствующие полигоны, что не может остаться незамеченным для разведки, в том числе российской. «Это нельзя сделать моментально, так как речь идет о восстановлении инфраструктуры, подготовке оборудования и персонала. Сложно давать точные оценки, но речь идет о месяцах, а может быть и больше», — считает аналитик Дмитрий Корнев.

Такой же оценки придерживается эксперт в области радиационной, химической и биологической защиты Олег Желтоножко.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на бывших сотрудников полигона в Неваде сообщила, что объект не годится для возобновления физических ядерных испытаний, поскольку произошла потеря компетенций, а оборудование пришло в негодность.

Также в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия.