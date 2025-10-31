Стало известно о грозящей звезде «Универа» ампутации стопы

Mash: Звезде «Универа» Свиридову грозит ампутация стопы из-за диабета

Актеру Андрею Свиридову, известному по роли телохранителя Гены из сериалов «Универ» и «СашаТаня», грозит ампутация стопы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, осложнение связано с тяжелой формой диабета. Отмечается, что проблемы со здоровьем у артиста начались несколько лет назад — Свиридов сломал палец, но из-за высокого уровня сахара в крови травма плохо заживала и развилась инфекция.

Тогда, пишет канал, актеру ампутировали большой палец, однако воспаление дошло до кости. «Медики диагностировали остеомиелит, хроническое воспаление костной ткани. Теперь у 50-летнего актера "диабетическая стопа"», — говорится в сообщении.

На данный момент актер проходит обследование, чтобы решить, как спасти ногу, уточняет Mash.

