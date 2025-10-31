Стилист перечислила модные ошибки Екатерины Варнавы

Стилист Пак: Актриса Екатерина Варнава подчеркивает худобу в своих образах

Стилист Елизавета Пак перечислила модные ошибки актрисы Екатерины Варнавы. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

По словам специалистки, 40-летняя знаменитость подчеркивает худобу в своих образах, делая на ней мощный акцент. Так, эксперт обратила внимание, что артистка облачается в облегающие платья или полностью открывает ноги, подчеркивая их хрупкость.

Как стилист отмечу, что скрывать худобу необязательно, важно сбалансировать линии. Например, играть на контрасте объемного верха и открытого низа или наоборот, что создаст эффектный диссонанс. А если все же хочется добавить объема, стоит выбирать плотные фактуры (твид, вельвет, деним, костюмная шерсть, кожа) или использовать многослойность Елизавета Пак стилист

Помимо этого, стилист заявила, что Варнава часто выбирает цветочный принт и миниатюрные сборки в одежде, которые спорят с ее внешним видом.

«Такие детали "уменьшают" Екатерину, делают ее облик не таким выразительным. От природы у артистки крупные, четкие, скульптурные черты лица, а также высокая контрастность внешности. Именно поэтому лучше выбирать более яркие цвета и принты покрупнее, с графикой или динамикой, особенно в районе лица. Это сохранит баланс между женственностью и ее природной силой», — заключила собеседница издания.

Ранее в октябре Екатерина Варнава снялась в микроплатье на сцене. 40-летняя знаменитость разместила черно-белый снимок, на котором предстала в корсетном изделии, подчеркивающем фигуру.