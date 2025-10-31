В подмосковном ЖК дали свет после блэкаута

В ЖК «Императорские Мытищи» вернули свет после блэкаута

В Подмосковье собственникам ЖК «Императорские Мытищи» вернули электричество. Об этом в своем Telegram-канале отчиталась глава городского округа Юлия Купецкая.

Аварийно-восстановительные работы в жилищном комплексе завершились в пять часов утра. В случае повторных перебоев с электроснабжением или аварийных ситуаций глава округа советует позвонить в информационно-диспетчерскую службу ЖКХ либо по номеру 112.

Блэкаут в ЖК «Императорские Мытищи» наступил 30 октября в шесть часов вечера. Тысячи его жителей остались не только без света, но также воды и отопления. В течение дня свет отключался трижды. Горожане жаловались на поломку техники и отсутствие мобильной связи. Некоторые жильцы в момент отключения застряли в кабине лифта. На время перебоев со светом к ряду домов в ЖК доставили генераторы, однако их мощности для обеспечения всех собственников не хватало. Приостановку электроснабжения объяснили повреждением кабеля при проведении ремонтных работ.