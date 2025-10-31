Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:28, 31 октября 2025Экономика

В подмосковном ЖК дали свет после блэкаута

В ЖК «Императорские Мытищи» вернули свет после блэкаута
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подмосковье собственникам ЖК «Императорские Мытищи» вернули электричество. Об этом в своем Telegram-канале отчиталась глава городского округа Юлия Купецкая.

Аварийно-восстановительные работы в жилищном комплексе завершились в пять часов утра. В случае повторных перебоев с электроснабжением или аварийных ситуаций глава округа советует позвонить в информационно-диспетчерскую службу ЖКХ либо по номеру 112.

Блэкаут в ЖК «Императорские Мытищи» наступил 30 октября в шесть часов вечера. Тысячи его жителей остались не только без света, но также воды и отопления. В течение дня свет отключался трижды. Горожане жаловались на поломку техники и отсутствие мобильной связи. Некоторые жильцы в момент отключения застряли в кабине лифта. На время перебоев со светом к ряду домов в ЖК доставили генераторы, однако их мощности для обеспечения всех собственников не хватало. Приостановку электроснабжения объяснили повреждением кабеля при проведении ремонтных работ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    Женщина решилась на подтяжку живота и оказалась под угрозой потери конечностей

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Американский журналист раскрыл первый вопрос Трампа после покушения

    Российский гимнаст оценил объективность судейства на чемпионате мира-2025

    США приблизились к абсолютному рекорду шатдауна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости