Трамп высказался о возобновлении ядерных испытаний

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возобновлении подземных ядерных испытаний. Его слова передает Reuters.
«Вы узнаете об этом очень скоро», — заявил американский лидер.
Таким образом он ответил на вопрос журналиста, возобновят ли Соединенные Штаты подземные ядерные испытания в ближайшее время.
Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.