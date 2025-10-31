Трамп высказался о возобновлении ядерных испытаний

Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возобновлении ядерных испытаний

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возобновлении подземных ядерных испытаний. Его слова передает Reuters.

«Вы узнаете об этом очень скоро», — заявил американский лидер.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, возобновят ли Соединенные Штаты подземные ядерные испытания в ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.