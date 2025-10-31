Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:48, 31 октября 2025Спорт

Тренер клуба РПЛ сравнил журналистов с диванными критиками

Тренер «Пари НН» Шпилевский фразой «диванные критики» раскритиковал журналиста
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Главный тренер футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» Алексей Шпилевский резко отреагировал на вопрос журналиста, сравнив представителей прессы с диванными критиками. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время пресс-конференции после поражения команды от ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ. Шпилевского возмутил вопрос журналиста о причинах пропущенных в концовке матча мячей.

«Я поражаюсь вопросам. Вы смотрите же, как играла команда в прошлом году. Неужели вы не видите развитие футболистов? Как хотите воспринимайте. Диванные критики здесь сидят», — заявил Шпилевский. Он отметил, что видит прогресс команды.

31 октября «Пари НН» проиграл ЦСКА со счетом 0:2. В результате клуб занял последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон одобрил поставку Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Теперь решение за Трампом

    Медведев помог подняться упавшему во время матча сопернику

    Кара Делевинь показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Российский посол высказался о передаче Канадой российского Ан-124 Украине

    За три часа над Россией уничтожили почти 40 беспилотников

    Корабли США подошли к Венесуэле на расстояние удара

    Украинская спортсменка отказалась фотографироваться с россиянкой на пьедестале

    В России предупредили о сроках оплаты имущественных налогов

    Дом чемпиона НБА обокрали во время матча с его участием

    У преследующего Землю «инопланетного зонда» нашли связи с Советским Союзом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости