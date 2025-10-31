Тренер клуба РПЛ сравнил журналистов с диванными критиками

Тренер «Пари НН» Шпилевский фразой «диванные критики» раскритиковал журналиста

Главный тренер футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» Алексей Шпилевский резко отреагировал на вопрос журналиста, сравнив представителей прессы с диванными критиками. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время пресс-конференции после поражения команды от ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ. Шпилевского возмутил вопрос журналиста о причинах пропущенных в концовке матча мячей.

«Я поражаюсь вопросам. Вы смотрите же, как играла команда в прошлом году. Неужели вы не видите развитие футболистов? Как хотите воспринимайте. Диванные критики здесь сидят», — заявил Шпилевский. Он отметил, что видит прогресс команды.

31 октября «Пари НН» проиграл ЦСКА со счетом 0:2. В результате клуб занял последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.