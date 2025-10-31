ЦСКА победил «Пари НН» в матче РПЛ

ЦСКА победил «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Пари НН» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет на 40-й минуте открыл Иван Обляков, на 72-й минуте отличился Матвей Кисляк.

Таким образом, после 14 матчей ЦСКА стал лидером турнирной таблицы РПЛ, набрав 60 очков, «Пари НН» занимают 16-е место с 7 очками.

В следующем матче ЦСКА 8 ноября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо». В тот же день «Пари НН» примет казанский «Рубин».