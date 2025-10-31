Мир
22:49, 31 октября 2025Мир

В США высказались о проблемах в сотрудничестве Евросоюза с ЦРУ

Politico: Политика Трампа пошатнула уверенность Евросоюза в сотрудничестве с ЦРУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Нестабильная внешняя политика администрации президента США Дональда Трампа пошатнула уверенность европейских стран в возможности сотрудничества с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По их словам, директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил тайную поездку в Брюссель. Он встретился с официальными лицами Европейского союза, чтобы успокоить их опасения по поводу обмена разведданными. В статье говорится, что в некоторых странах ЕС беспокоятся по поводу направления внешней политики США при Трампе. Проблемой для них стали «непредсказуемые» изменения в политике администрации Трампа.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что страны Европы не готовы к войне, однако все равно разжигают конфликт с Россией.

