У главы российского патриотического объединения нашли имущество на десятки миллионов

Следователи завершили расследование дела экс-главы отделения ДОСААФ Левитского

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы кубанского отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Бориса Левитского. Об этом пишет РИА Новости.

Правоохранители наложили арест на его имущество, стоимость которого оценивается в 45 миллионов рублей. Левитский проходит обвиняемым по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Он находится в столичном СИЗО.

По версии следствия, в 2023 году Левитский незаконно заключил договоры аренды помещений краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной. При этом помещения использовались не по назначению. Своими действиями обвиняемый нанес патриотическому объединению ущерб в размере более 40 миллионов рублей.

Левитский возглавлял организацию с 2017 года. ДОСААФ России является общероссийской общественно-государственной организацией, цель которой — укрепление обороноспособности страны и подготовка россиян к обороне.