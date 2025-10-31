Экономика
09:58, 31 октября 2025Экономика

Экспорт российских нефтепродуктов рухнул до минимума

Bloomberg: Экспорт нефтепродуктов из России упал до минимума с января 2022 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

За период с 1 по 26 октября морской экспорт российских нефтепродуктов составил в среднем 1,89 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным значением с января 2022 года. Особенно заметным падение оказалось на портах Балтийского моря. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa пишет Bloomberg.

Такая тенденция наблюдается на фоне рекордного за последние пять лет снижения объемов переработки нефти. По оценке агентства, в октябре она упала до 4,86 миллиона баррелей в сутки.

Как отмечается в материале, на экспорт, что очевидно, влияют удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), которые приводят к остановке переработки и требуют внеплановых ремонтов. В то же время частично проблема может быть связана с плохой погодой, которая мешает погрузке нефтепродуктов на танкеры в порту Усть-Луга на Балтике.

Санкции США, введенные против крупнейших российских нефтяных компаний, добавляют неопределенности, хотя они в меньшей степени касаются дизельного топлива, идущего в Африку и Турцию. А вот поставки нафты и мазута более уязвимы, поскольку основные объемы отправляются в Азию.

Ранее СМИ выяснили, что Таджикистан столкнулся с дефицитом бензина и дизельного топлива из-за перебоев с поставками из России по межгосударственным контрактам. Таким образом, проблемы с поставками по морю частично наблюдаются и другими формата экспорта топлива.

