В аэропорту российского города ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ярославля (Туношна). Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

30 октября ограничительные меры были введены в аэропортах Грозного, Владикавказа, Магаса и Нижнекамска.

Ранее сообщалось, что ограничения на прием и выпуск бортов вводились в столичных аэропортах Домодедово и Внуково.