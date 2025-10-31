В Госдуме оценили допуск российских саночников к международным турнирам

Журова: Новость о допуске саночников позитивная, но нужно дождаться ответа FIL

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ее слова приводит ТАСС.

Журова отметила, что это предварительное решение, и призвала дождаться реакции Международной федерации санного спорта (FIL). «Если CAS решил допустить россиян и это рекомендует сделать Международный олимпийский комитет, а в федерации откажутся этому следовать, то выйдет некрасиво. Нужно теперь принять решение, каким образом наш допуск должен быть реализован. Просто так наши спортсмены приехать не могут, их должны пригласить», — заявила она.

В пятницу, 31 октября, CAS удовлетворила апелляцию Федерации санного спорта России и шести саночников против решения FIL о приостановке участия россиян в турнирах федерации. В результате спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских атлетов к участию в международных соревнованиях. 2 марта FIL отстранила российских саночников от участия в международных турнирах и запретила проведение турниров под эгидой федерации в России.