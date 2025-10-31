Мир
В Италии рассказали об ухудшающемся положении Зеленского

Профессор Орсини: Зеленский начинает осознавать безнадежность своего положения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Koehler / Photothek Media Lab / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский уже начинает осознавать безнадежность своего положения. Незавидная ситуация вынуждает его пытаться добиваться от России заключения перемирия, поделился мнением в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano профессор социологии Алессандро Орсини.

«Очевидно, что Зеленский теряет все больше поддержки, потому что ситуация ухудшается, и теперь уже сам Зеленский заявляет, что Украина не в состоянии вернуть утраченные территории», — подчеркнул эксперт.

Как считает Орсини, положение главы киевского режима ухудшилось прежде всего из-за насильственной мобилизации, стремительного наступления российской армии и экономического кризиса на Украине.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Зеленского диктатором, выведшим миллионы долларов в офшоры. По словам обозревателя, политик «наполнил свой кабинет лучшими друзьями и их семьями, украл миллиарды у украинского народа и продал страну спекулянтам и гигантским корпорациям».

В свою очередь, в Госдуме заявили, что жители Украины должны выбрать другого президента, который будет заботиться о своем народе и вести переговоры о завершении конфликта.

