Дипломат Лю Пэнъюй: Кризис на Украине надо решать с учетом интересов сторон

Причина кризиса на Украине заключается в возраставшей в последние годы напряженности в Европе. Решение проблемы должно произойти через переговоры и учитывать интересы всех сторон, высказал мнение пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, пишет РИА Новости.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Коренная причина украинского кризиса кроется в региональной напряженности в сфере безопасности, которая нарастала в Европе на протяжении многих лет», — уточнил он.

По его мнению, только путем учета законных интересов всех сторон в сфере безопасности «можно добиться надлежащего решения этой проблемы».

Ранее журналист Такер Карлсон назвал ошибкой позволение президенту Украины Владимиру Зеленскому вести переговоры по решению конфликта.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что урегулировать конфликт на Украине возможно при решении ключевых территориальных вопросов. Он отметил, что для разрешения конфликта существуют несколько элементов.