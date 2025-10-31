В Конгрессе США решение Трампа по ядерным испытаниям посчитали ошибкой

The Hill: В Конгрессе США возмущены решением Трампа по ядерным испытаниям

Демократы в Конгрессе США возмущены решением президента страны Дональда Трампа по ядерным испытаниям. Об этом сообщает The Hill.

«С нашей стороны было бы ошибкой делать это, потому что мы ничего не выиграем», — заявил сенатор Марк Келли. По его словам, если США проведут испытания, то Китай решит, что тоже может это сделать, и «его стратегические силы станут намного мощнее». Конгрессмен назвал это решение подарком Пекину.

Кроме того, сенатор Элизабет Уоррен задалась вопросом, почему республиканцев не волнует, сколько денег потребуется для выполнения указа президента, если они сосредоточены на сокращении федеральных расходов. Она подчеркнула, что Пентагон уже давно занижает расходы и утверждает, что эти гигантские ядерные программы будут завершены в более короткие сроки, и обвинила ведомство в том, что оно «рисует перед Конгрессом радужную картину того, как все пройдет».

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

