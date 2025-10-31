В МИД России ответили на план Европы по Украине

Захарова: Авторам плана Европы по Украине важно не допустить мирного процесса

Авторам плана Европы по урегулированию конфликта на Украине, состоящего из 12 пунктов, важно не допустить запуска реального мирного процесса. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала европейскую инициативу. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского и его европейские кураторы не готовы работать над устранением первопричин конфликта (...). Но авторы данного "плана" такой задачи и не ставили перед собой. Им важно не допустить реального мирного процесса, учитывающего законные интересы России, русскоязычных жителей Украины и способствующего восстановлению баланса в сфере безопасности в Европе и в мире в целом», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, если бы Европа и Киев действительно хотели мирного урегулирования, то одними из первых пунктов их плана были бы требования о восстановлении на Украине русского языка, канонического православия, нейтрального внеблокового статуса республики, а также признании существующих территориальных реалий, которые основаны на праве народов на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

22 октября агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что страны Европы и Украина совместно разрабатывают мирный план из 12 пунктов по урегулированию конфликта с Россией. Как отметили собеседники агентства, окончательная формулировка документа в настоящий момент находится в разработке и может быть изменена. Также еврочиновники указали на необходимость согласования тезисов с администрацией президента США Дональда Трампа.