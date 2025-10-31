В одной стране людям предложили расслабиться за тысячу рублей в гробах

В Токио, Япония, открылось необычное заведение для релаксации, где посетителям предлагают полежать в гробу за деньги. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Салон Meiso Kukan Kanoke-in предлагает клиентам медитировать, лежа в настоящих гробах, которые используют в буддийских церемониях погребения. Сеансы длятся 30 минут и сопровождаются расслабляющей музыкой и проекцией успокаивающих изображений на потолок. Основатели проекта подчеркивают, что в стране с высоким уровнем стресса подобный опыт помогает людям посмотреть на жизнь под другим углом перед неизбежностью смерти. При желании участники могут целиком закрыть крышку гроба.

Желающие принять участие в такой медитации должны быть старше 18 лет, психически и физически здоровы, иметь рост не более 185 сантиметров и вес до 90 килограммов. Услуга стоит две тысячи иен (около тысячи рублей), сеансы проходят четыре раза в день. Организаторы предупреждают, что людям с клаустрофобией или депрессивными расстройствами подобные практики противопоказаны. Несмотря на использование настоящих погребальных атрибутов, медитации носят светский характер и открыты для последователей любых религий.

Ранее похоронное бюро в японском городе Фуццу открыло необычное кафе, в котором стоят гробы. Людям предлагают полежать в одном из них и поразмышлять о жизни.