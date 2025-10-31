Экономика
12:02, 31 октября 2025Экономика

В правительстве раскрыли судьбу бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге

Мантуров: Экс-завод General Motors в Санкт-Петербурге возобновит работу в 2026-м
Вячеслав Агапов

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress.com

Экс-завод General Motors в Санкт-Петербурге возобновит работу в 2026-м. Судьбу бывшего предприятия ушедшей из России компании раскрыл первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его цитирует РИА Новости.

Предприятие, которое остановилось в 2015 году, переоборудовали с нуля. В 2026 году там начнется производство автомобилей по полному циклу, пояснил представитель правительства. Переговоры с инвесторами по площадкам в Шушарах и Нижнем Новгороде уже ведутся, добавил он.

Как ранее сообщал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, площадку General Motors в Санкт-Петербурге перезапустит новый владелец предприятия, «Арт-Финанс» (материнская компания «АГР»). Компания уже выпускает машины Solaris, Creta и Rio под собственным брендом.

GM покинул российский рынок в 2015 году, площадка концерна в Санкт-Петербурге была законсервирована. В 2020-м завод приобрела южнокорейская Hyundai, но выпуск автомобилей на нем был остановлен в марте 2023 года из-за сложностей с поставками комплектующих. 26 января стало известно о закрытии сделки по приобретению завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР Hyundai) компанией «Арт-Финанс».

В третьем квартале 2025-го американская General Motors сократила чистую прибыль более чем вдвое. Несмотря на то, что скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, производитель машин стал меньше зарабатывать. Чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,33 миллиарда долларов. В аналогичном периоде 2024-го она составляла 3,06 миллиарда. Прибыль в расчете на акцию упала с 2,68 до 1,35 доллара.

