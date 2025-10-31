Бывший СССР
В Раде рассказали о стратегии офиса Зеленского перед выборами

Politico: Офис Зеленского может начать политические чистки перед выборами
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского может начать политические чистки перед возможными выборами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на нардепа Верховной Рады Украины Николая Княжицкого.

«(...) использование судебной системы для дискредитации оппонентов будет только усиливаться в связи с подготовкой президентской администрации к возможным выборам», — сказано в материале.

Княжицкий рассказал, что выборы президента Украины могут быть назначены на 2026 год. Использование судов для «расчистки политического поля», по его мнению, формирует нечестные выборы.

Ранее стало известно, что из-за военного положения на Украине отказались от проведения местных выборов. Они должны были состояться в последнее воскресенье октября.

