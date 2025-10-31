В регионе России свыше трех десятков охотников наградили за помощь в отражении атак БПЛА

В Дагестане 34 охотника наградили за помощь в отражении атак БПЛА

В Дагестане свыше трех десятков охотников наградили за то, что они помогли отразить атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в Telegram-канале.

«Тридцать четыре охотника со всех уголков Дагестана вчера собрали в МВД республики для того, чтобы каждому из них лично пожать руку и сказать "Спасибо"», — сообщила представитель министерства.

Она добавила, что каждый из награжденных охотников помог правоохранителям нейтрализовать угрозу с неба. Благодарности жителям республики вручил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.

Последний раз ВСУ атаковали Дагестан 22 октября. Тогда глава региона Сергей Меликов сообщил, что силы противоздушной обороны (ПВО) отравзили атаку дронов, которые пытались ударить по одному из предприятий. Никто не пострадал.