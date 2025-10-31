Россия
В России объяснили назначение нового заместителя Белоусова

Депутат Колесник: Новый замглавы Минобороны разбирается в оборонном комплексе
Никита Абрамов
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Василий Осьмаков, занявший пост заместителя министра обороны Андрея Белоусова, разбирается в оборонном комплексе. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он пояснил, что Вооруженными силами (ВС) России командует Генштаб, однако вопрос снабжения и общего руководства лежит на министерстве обороны.

«И то, что человек, о котором очень хорошо отзываются, разбирается в оборонном комплексе, а сейчас, вы знаете, что современная техника помимо боевого духа имеет огромнейшее влияние», — пояснил он.

Депутат также напомнил, что президент России Владимир Путин поставил четкую задачу: минимум потерь.

О назначении 42-летнего Осьмакова новым заместителем главы Минобороны стало известно ранее 31 октября. До этого он занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли России.

    Все новости