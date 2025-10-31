Россия
08:16, 31 октября 2025

В России отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине

Пушков: Трамп не одержим Украиной, для него Америка по-прежнему превыше всего
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Очередной резкий разворот позиции президента США Дональда Трампа по Украине на самом деле таковым не является. Его действия логически объяснимы, поскольку для него Америка по-прежнему превыше всего. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так он отреагировал на новость американского телеканала Fox News, который обратил внимание на отказ Трампа предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk и общее снижение интереса к помощи Киеву. Журналисты сделали вывод, что следующие шаги главы Белого дома невозможно предсказать.

«Во-первых, Трамп как не хотел, так и не хочет критического обострения с Москвой, которое способно вовлечь США в войну с Россией. Поставка Tomahawk была бы шагом, противоречащим этой установке», — отметил Пушков.

