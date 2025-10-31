В России оценили идею перехода на 12-летнее школьное обучение

Депутат Вассерман: 12-летнее школьное обучение неактуально для России

Переход на 12-летнее школьное обучение неактуален для России и, более того, может ухудшить качество образования, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Есть две причины, по которым в других странах развивается тенденция к удлинению школьного обучения. Первая — чисто экономическая. Когда рабочих мест не хватает, появляется стремление сократить на них спрос, чтобы избежать чрезмерного напряжения в обществе. И продление школьного обучения — один из способов держать молодежь подальше от рынка труда», — объяснил депутат.

В России же, по его словам, всегда было больше задач, чем людей для их решения, поэтому любой человек может найти общественно полезный труд.

«Вторая причина — методическая. В России целью образования является формирование целостной картины мира, представления о том, что все разнообразие явлений и процессов — следствие взаимодействия сравнительно небольшого числа закономерностей. Когда такой картины нет, все окружающее воспринимается как россыпь несвязных фактов. А зазубривание отнимает больше сил и дает меньше результатов», — сказал Вассерман.

Он заключил, что в России нет причин для продления школьного образования, и добавил, что это может только ухудшить его качество.

Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб заявил, что в России готовы к переходу на 12-летнее обучение в школах. Он напомнил, что во многих развитых странах 12-летнее школьное образование для детей начинается с шестилетнего возраста.