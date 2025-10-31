В России предложили поменять форму обучения в школах

Член ОП Гриб предложил вернуть практико‑ориентированное обучение в школах

Замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил вернуть практико‑ориентированное обучение в школах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо возвращать в школы ориентированные направления (ремесла, профориентацию, инженерные кружки — прим. «Ленты.ру»). В советской школе я получил права, что оказалось очень полезным», — сказал Гриб.

По его словам, в некоторых школах Москвы уже есть профориентационные классы, а также инженерные кружки. При этом Гриб заявил, что в учебных учреждениях необходимо вводить дополнительную плату для учителей за практико-ориентированное обучение.

Ранее Гриб заявил, что в России готовы к переходу на 12-летнее обучение в школах. Он напомнил, что во многих развитых странах 12-летнее школьное образование для детей начинается с 6-летнего возраста.