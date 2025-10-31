В России высказались об изменении позиции Трампа по санкциям

Депутат Журова усомнилась в изменении позиции Трампа по антироссийским санкциям

Говорить об изменении позиции президента США Дональда Трампа относительно санкционного давления на Россию преждевременно, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она заметила, что американский лидер отличается непредсказуемостью.

«Сегодня Трамп говорит одно, завтра — другое. Его мнение меняется постоянно. Сейчас все считают, что есть какой-то глубокий смысл в нежелании президента давить на Китай из-за российской нефти, но вполне возможно, что никакого смысла тут нет. А Трамп, например, просто об этом забыл и объявит завтра. Никаких гарантий в том, что касается президента США, нет. Кроме того, у него могут быть какие-то внутренние договоренности с Китаем», — допустила политик.

Конкретики в решениях Трампа по новым санкциям, давлению на Россию из-за украинского конфликта, по словам Журовой, нет. Но она подчеркнула, что США всегда были и будут оставаться конкурентами России.

«В любом случае, Трамп всегда отталкивается от интересов собственной страны. У него также есть и администрация, которая не даст ему единолично заниматься российско-украинским вопросом. Но важно помнить, что США никогда не перестанут быть нашим если не врагом, то соперником. Конкурентом в самых разных вариантах», — заключила депутат.

Ранее сообщалось, что отказ Трампа от давления на Китай с целью заставить Пекин прекратить закупки российской нефти, вероятно, свидетельствует об изменении его позиции в вопросе санкций против России. Президент, как предполагается, считает своим приоритетом нормализацию отношений между США и Китаем и реализацию торгового соглашения с Пекином, а не строгое соблюдение антироссийских санкций.